“4T” no será cómplice de autoridades delincuentes: Pavel Gaspar

El presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, sentenció que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) no será cómplice de autoridades que incurran en actos delictivos.

La postura surge tras la reciente detención de Gerardo “N”, alcalde con licencia del municipio de Cuautempan, señalado por presuntas irregularidades.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena enfatizó que el partido tiene la obligación ética de dar el ejemplo y ser el primero en denunciar a sus propios cuadros si estos fallan a sus principios.

En ese sentido, apuntó que los partidos de la 4T mantienen una vigilancia activa sobre el desempeño de sus presidentes municipales.

El legislador aseguró que no habrá proteccionismo; si el comportamiento de una autoridad no es el adecuado, el Congreso y el partido serán los primeros en señalarlos.

Adelantó que para las futuras elecciones no bastará con documentos legales, pues se tomará en cuenta la percepción y el historial que la propia ciudadanía reporte sobre los aspirantes.

“La prioridad de nosotros son los ciudadanos (…) si el comportamiento de las autoridades municipales no es el adecuado, los vamos a condenar, los vamos a señalar”, sentenció Pavel Gaspar.

El vocero de la dirigencia estatal de Morena, Agustín Guerrero, anunció que los mecanismos de selección para el próximo proceso electoral serán mucho más exhaustivos.

Dijo que se implementarán mecanismos para recabar la opinión de la comunidad sobre la honestidad y el historial de los aspirantes.

También se evaluará el comportamiento público y privado para detectar posibles vínculos con actividades ilícitas antes de otorgar una candidatura.

