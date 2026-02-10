Incendio forestal activo en Vicente Guerrero amenaza comunidades

Un incendio forestal que permanece activo en el municipio de Vicente Guerrero ha generado preocupación entre habitantes de comunidades cercanas, debido a la cercanía de las llamas con zonas habitadas.

El siniestro se registra en el cerro de Yahualutzingo desde el pasado domingo, sin que hasta el momento se conozcan las causas que lo originaron.

Vecinos de localidades próximas comenzaron a organizarse para apoyar en las labores de combate, aunque autoridades han reiterado la importancia de hacerlo de manera ordenada, ya que el terreno presenta condiciones complicadas y representa un riesgo para personas que no cuentan con el equipo adecuado.

Habitantes de la comunidad de Santa María del Monte y rancherías aledañas señalaron la necesidad de reforzar los trabajos en puntos estratégicos para evitar que el fuego avance hacia zonas pobladas. Indicaron que incluso han optado por no enviar a los menores a la escuela ante el temor de una emergencia mayor y por la intensa humareda que se percibe en el ambiente.

Además de las labores en campo, se ha solicitado el apoyo de la ciudadanía con la donación de herramientas, agua, alimentos y bebidas hidratantes, así como con personas que puedan colaborar en la preparación de comida para los brigadistas. Autoridades y pobladores confían en que, si las condiciones climatológicas lo permiten, el incendio pueda ser controlado en el transcurso de este día.

Ante la magnitud del siniestro, diversas corporaciones se han desplegado en la zona para contener el fuego, entre ellas Protección Civil, brigadistas de la Brigada Coyote, personal de la Comisión Nacional Forestal, efectivos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

