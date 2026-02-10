¡Ojo! BUAP presenta plataforma de beneficios para Egresados

Al presentar la nueva plataforma egresados.buap.mx, la rectora de la máxima casa de estudios en Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, calificó el programa como un reencuentro feliz de quienes formaron parte de la universidad y una oportunidad para aprender de su experiencia en el campo laboral, así como acceder a los beneficios que ofrecen en la comunidad estudiantil.

“Es un reencuentro feliz, como siempre he dicho somos una gran familia universitaria y aunque se haya ido algún miembro de la familia sigue siendo Lobo BUAP“, comentó.

La académica recalcó que no es una plataforma más ni un simple trámite, sino un momento de “regreso a casa” para recordar todo lo vivido en la institución y sentirse orgullosos de ser universitarios.

En este sentido, explicó que con esta plataforma podrán acceder a cursos, talleres de actualización para acceder a mejores oportunidades laborales, al proceso de credencialización, a una bolsa de trabajo y una oportunidad de retroalimentación entre las y los universitarios activos con quienes salieron de la máxima casa de estudios sobre lo que aprendieron en sus aulas y les es de apoyo y lo que les hubiera gustado experimentar y aprender.

“Es un rubro en el que podemos mejorar y tener como referencia gente que está en el ámbito laboral lo que nos hace falta todavía hacer como institución”, dijo.

Cedillo Ramírez reconoció el trabajo de la Vicerrectoría de Docencia para reconectar con quienes estudiaron en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El Vicerrector de la BUAP, Jaime Vázquez López, abundó que entre los años 2000 y 2025 han egresado 207 mil 656 estudiantes de profesional asociado y licenciatura, sin tomar en cuenta a quienes salen de preparatorias BUAP ni posgrado. De ellos, 35 mil 864 corresponden al primer periodo de la rectora Cedillo Ramírez.

“Estas cifras hablan de la magnitud de nuestra comunidad y del impacto que tiene su actuar en la sociedad, hoy sabemos que, además, egresados y egresadas de nuestra universidad se encuentran laborando en los cinco continentes llevando consigo el sello institucional”, agregó.

Vázquez López explicó que los egresados podrán acceder a beneficios como acceso a la oficina de la abogada general, la defensoría de los derechos universitarios, la Secretaría Administrativa, la Dirección de Educación Superior, por mencionar algunas.

