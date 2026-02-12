Suman dos nuevos recorridos de transporte temporal en Puebla

Como parte de la estrategia que implementa el gobernador Alejandro Armenta para ordenar, modernizar y fortalecer el transporte público en el estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informa que, a partir de este jueves 12 de febrero, se suman dos nuevos recorridos al esquema de transporte temporal que opera en la capital poblana.

El primero funcionará a través de sitios de taxis temporales, que brindarán el servicio en el trayecto Galaxia La Calera – Plaza Dorada, con el objetivo de ampliar la cobertura en esta zona y ofrecer una alternativa ágil y accesible para las y los usuarios. Con esta incorporación, el esquema suma ahora 15 sitios de taxi temporales en operación. Estos sitios operan en horarios de 6:00 a 10:00 horas, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

De manera complementaria, mediante el servicio de autobuses de la empresa Mogatour, se pondrá en marcha el recorrido Galaxia La Calera – Lomas de San Miguel – Plaza Dorada. Con esta nueva ruta, el esquema alcanza cinco recorridos temporales activos, a fin de fortalecer la conectividad hacia puntos estratégicos de la ciudad. Las unidades prestan servicio en los horarios de mayor demanda: de 6:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la movilidad y ampliar las opciones de traslado para la ciudadanía, en tanto avanza el proceso de reordenamiento del transporte público. En todo momento, se priorizan la seguridad, la eficiencia y el bienestar de las y los usuarios.

