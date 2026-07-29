San Martín Texmelucan refuerza seguridad con Operativo “Águila”

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informa los resultados del Operativo Interinstitucional “Águila”, implementado del 20 al 27 de julio como parte de la estrategia de seguridad Blindaje San Martín, mediante la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la prevención del delito, incrementar la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de las familias texmeluquenses.

Como resultado, se logró el aseguramiento de tres vehículos, la recuperación de dos unidades con reporte de robo, el retiro de 13 cámaras de videovigilancia irregulares (parásitas), el aseguramiento de una pipa utilizada para actividades ilícitas y la localización de una toma clandestina de hidrocarburo, donde fueron asegurados 110 metros de manguera de alta presión, dos válvulas y un conector, reforzando el combate al robo de combustible en el municipio.

Como resultado de los patrullajes coordinados, puntos de control itinerantes y labores de inteligencia, fueron puestas a disposición del juez cívico 19 personas, además de un detenido por delitos del fuero federal, así como tres por delitos del fuero común; con estas acciones se contribuye a inhibir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad pública.

Además, personal de Prevención del Delito y de la Unidad de Atención a Víctimas desarrolló jornadas de proximidad social, integración de comités vecinales, además de acciones de atención especializada en materia de violencia familiar y de género, fortaleciendo la participación ciudadana para consolidar una estrategia integral sustentada en la prevención, la atención, además de la cercanía con la ciudadanía.

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, refrenda que la estrategia Blindaje San Martín se consolida como un modelo de coordinación efectiva entre DEFENSA, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Seguridad Física de PEMEX, Gobierno del Estado y autoridades municipales, cuyos resultados reflejan una mayor capacidad de reacción, el fortalecimiento de las acciones preventivas y el compromiso permanente de trabajar por un Texmelucan más seguro.

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