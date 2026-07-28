Texmelucan abre calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez en San Juan Tuxco

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado Juan Manuel Alonso Ramírez, llevó a cabo la develación de la placa del Anillo Periférico Arco Sur (Libramiento Carretero) así como la apertura de la calle Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en la junta auxiliar de San Juan Tuxco, como parte de las acciones que impulsan el desarrollo urbano, fortalecen la conectividad y mejoran la movilidad de las familias texmeluquenses.

En la calle Miguel Hidalgo y Benito Juárez (carretera a San Juan) se realizaron trabajos de pavimentación de más de un kilómetro con concreto hidráulico, además de la sustitución de las redes de drenaje sanitario y agua potable, así como la instalación de alumbrado público y la plantación de árboles. Con una inversión superior a los 13.9 millones de pesos, esta intervención beneficia directamente a más de 20 mil personas, al consolidar una vialidad estratégica que conecta a la cabecera municipal con las juntas auxiliares y beneficia la conectividad con municipios de la región.

Tras una caminata por la calle recién pavimentada en la que participaron cientos de vecinos de San Juan Tuxco, el Alcalde Juan Manuel Alonso destacó que esta obra responde a una demanda histórica de la población, al transformar una de las principales vías de comunicación de la comunidad y reafirmó que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura que mejoren los accesos al municipio y eleven la calidad de vida de las y los texmeluquenses.

Por su parte, el Presidente Auxiliar de San Juan Tuxco, Federico Ramos Romero, reconoció que esta obra integral, esperada por años, representa un beneficio permanente al incluir la modernización de los servicios básicos, además de la pavimentación, e invitó a la ciudadanía a cuidar esta importante vialidad.

En tanto, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente José Jaime Sánchez Cuevas señaló que los trabajos ejecutados garantizan una infraestructura moderna, segura y de mayor durabilidad.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; regidoras y regidores; secretarios y funcionarios municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Texmelucan refrenda su compromiso de continuar realizando obras que transforman el municipio, fortalecen la infraestructura urbana y generan mejores condiciones de bienestar para todas las familias.

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