ATDT confirma suspensión de líneas celulares que no se registren

Las líneas de teléfono celular que no sean registradas dentro del nuevo plazo serán suspendidas, aunque los usuarios tendrán 72 horas adicionales para recuperar su servicio.

En ese sentido, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que el registro se realizará de manera escalonada, de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que el plazo adicional comenzará tras vencer la fecha correspondiente a cada terminación telefónica.

El calendario establecido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones quedó de la siguiente manera:

Terminación 0 : 15 de agosto

: 15 de agosto Terminación 1 : 31 de agosto

: 31 de agosto Terminación 2 : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Terminación 3 : 30 de septiembre

: 30 de septiembre Terminación 4 : 15 de octubre

: 15 de octubre Terminación 5 : 31 de octubre

: 31 de octubre Terminación 6 : 15 de noviembre

: 15 de noviembre Terminación 7 : 30 de noviembre

: 30 de noviembre Terminación 8 : 15 de diciembre

: 15 de diciembre Terminación 9: 31 de diciembre

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Del mismo modo, Peña Merino explicó que, si una línea termina en 0, el plazo vence el sábado 15 de agosto y tendrá únicamente 72 horas adicionales para completar el registro.

El registro estará dirigido principalmente a líneas de prepago, mientras que los planes telefónicos ya cuentan con información vinculada de sus titulares desde la contratación.

Finalmente, estimó que alrededor de 40 millones de líneas de prepago deberán completar el registro, como parte de la nueva medida para usuarios móviles del territorio mexicano.

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