Abren consulta pública para proteger derechos de las audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que del 27 de julio al 21 de agosto se realiza la consulta pública sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias, como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La consulta está disponible en portal.crt.gob.mx/consultapublica y pueden participar audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles.

“La consulta pública es tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos”, explicó la mandataria, quien puntualizó que el objetivo no es la censura sino la autorregulación respetando la pluralidad, ya que “el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México”.

Agregó: “No es estar multando. El objetivo es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, señaló que los lineamientos fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y tienen por objetivo hacer efectivos los derechos de las audiencias, definiendo con precisión los conceptos establecidos en la ley. Son de carácter obligatorio para las concesionarias de televisión abierta y radio, televisión y audio de paga, y programadoras de uso comercial, público y social.

Tal vez te interese: Si UNAM solicita apoyo por anomalías en admisión, FGR apoyaría

Los lineamientos establecen:

Derechos de las audiencias y responsabilidades de los medios:

Recibir información veraz y oportuna (no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como actual).

Distinguir entre información noticiosa y opinión (mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas).

Distinguir entre publicidad y contenido.

Derecho de réplica: los medios deben informar en su portal de internet sobre este derecho cuando se difundan hechos inexactos sobre una persona.

Accesibilidad para audiencias con discapacidad auditiva y representaciones visuales inclusivas.

Obligación de contar con Código de Ética y defensorías de audiencias:

El Código de Ética debe incluir los derechos de las audiencias, el procedimiento para quejas, criterios editoriales para garantizar información veraz y mecanismos para designar al defensor.

En radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, el defensor debe provenir de la misma comunidad.

Los defensores deben regirse por imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, sin conflicto de interés.

Se designará al menos un defensor por concesionaria, y si no atienden las quejas en los plazos, la CRT requerirá más defensores.

Mecanismo de quejas:

La audiencia presenta la queja, la defensoría la recibe y solicita un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, emite recomendaciones. Si no son atendidas o la audiencia considera que no se restituyeron sus derechos, la CRT interviene y aplica sanciones y multas económicas conforme a la ley.

Sheinbaum destacó que la consulta busca la participación de todos los sectores para definir estos lineamientos. La consejera jurídica subrayó que los lineamientos eliminan laxitud, subjetividad o discrecionalidad en la interpretación de la ley.

Te recomendamos: