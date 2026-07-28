Para producir adoquines con lirio acuático, Puebla adquirirá cosechadoras

Para el programa de FertiPue que prevé la producción de adoquines con lirio acuático de la Laguna de Valsequillo, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla adquirirá dos máquinas cosechadoras que recolectarán 60 toneladas de dicho material.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Marilyn Ballesteros García, quien dijo que la licitación está siendo revisada por la Secretaría de Finanzas y dijo esperar que pronto sea emitida.

Explicó que, las máquinas tendrán una capacidad para recolectar hasta 60 toneladas diarias de lirio acuático húmedo, que al secar se compactarán a 2 o 3 toneladas, las cuales se usarán para la fabricación de adoquines y composta.

#Puebla 🗣️ Para la producción de adoquines con lirio acuático de la Laguna de Valsequillo, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla adquirirá dos cosechadoras de lirios, que recolectarán 60 toneladas de dicho material



Vía: @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/PZ5B1iS4WZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 28, 2026

Con ellas, dijo que se extraerá cerca del 5 por ciento de lirio acuático que cubre la Laguna de Valsequillo.

Asimismo, indicó que se trabaja en un proyecto integral para el rescate y rehabilitación de Valsequillo como sitio turístico como instruyó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha dicho que pretende detonar en dicha zona un sitio similar a Xochimilco, con viveros e incluso una pista de canotaje.

Previamente, el mandatario indicó que la limpieza de Valsequillo se hará de manera integral, ya que el lirio invade el 70% de la superficie del lago y el objetivo es reducir la presencia de la planta al 20%, y utilizar el excedente para la fabricación de adoquines y composta, esta último a través de la empresa FertiPue.

Editor: Renato León

Te recomendamos: