Cucurella cumple promesa y se tatúa el rostro de Luis de la Fuente

El defensa español Marc Cucurella cumplió la promesa que hizo antes de la copa mundial de futbol y se tatuó el rostro del seleccionador Luis de la Fuente después de que España conquistara el título al vencer a Argentina en la final. El futbolista compartió el resultado del tatuaje en sus redes sociales con el mensaje: “Promesa cumplida”.

El tatuaje muestra a Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, una imagen que simboliza el histórico campeonato obtenido por la selección española. La obra fue realizada por el reconocido tatuador Joaquín Ganga, quien ha trabajado con diversas figuras del deporte y el espectáculo.

Te puede interesar: México avanza a cuartos de final en Campeonato Sub-20 de Concacaf

Antes del torneo, Cucurella había asegurado que, si España levantaba el trofeo, inmortalizaría el rostro de su entrenador en la piel. Tras la consagración, el lateral reafirmó su compromiso y señaló que el tatuaje debía quedar en un lugar visible, decisión que finalmente llevó a cabo.

El gesto se convirtió en una de las anécdotas más llamativas de las celebraciones del campeonato y refleja la buena relación entre el plantel y el cuerpo técnico.

Además de Cucurella, otros jugadores españoles también cumplieron las promesas que hicieron antes del Mundial para celebrar la conquista de la segunda estrella de España.

Editor: Edgar Espinoza

Te recomendamos: