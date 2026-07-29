Cuautlancingo construirá Estancia de Día en Geovillas San Jacinto

Con el compromiso de llevar infraestructura social a las comunidades que durante años permanecieron rezagadas, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dio el banderazo de inicio de la construcción de la Estancia de Día en Geovillas San Jacinto, perteneciente a la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

La obra contempla una superficie de 740 metros cuadrados y una inversión de 4.7 millones de pesos para beneficiar a 26 mil 600 habitantes. El inmueble ofrecerá servicios de salud preventiva, orientación nutricional, terapia ocupacional, activación física, rehabilitación, atención psicológica, asesoría jurídica y actividades recreativas, además de brindar un espacio seguro para la atención de las personas adultas mayores y respaldo a sus familias.

Durante su mensaje, Omar Muñoz señaló que este proyecto responde a una demanda ciudadana y forma parte de una política pública orientada a atender a los sectores más vulnerables del municipio.

“El poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Esta obra beneficiará a todas y todos los ciudadanos de San Jacinto, sin distinción alguna, porque los recursos públicos deben destinarse a quienes más lo necesitan”, expresó.

El alcalde destacó que el proyecto fue definido a partir del diálogo con la ciudadanía y de la decisión de destinar un predio municipal a un espacio que permanecerá al servicio de las y los habitantes. Asimismo, reiteró que su administración mantendrá como prioridad el desarrollo de las juntas auxiliares y las comunidades que históricamente enfrentaron rezago.

Por su parte, la presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, afirmó que este espacio responde a una de las principales necesidades detectadas durante los recorridos realizados en la comunidad, al reconocer que las estancias de día transforman la vida de las personas adultas mayores al ofrecerles atención, acompañamiento y un entorno digno.

“Queremos traer dignidad a nuestros adultos mayores de San Jacinto. Este será un espacio donde encontrarán atención, compañía y bienestar. Seguiremos trabajando para que nunca les falte el respaldo de su gobierno”, expresó.

Finalmente, Omar Muñoz aseguró que su gobierno continuará impulsando obras con sentido social que mejoren las condiciones de vida de las familias de Cuautlancingo y consoliden un municipio con mayor bienestar y oportunidades para todas y todos.

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