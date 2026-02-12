Laura Artemisa recorre parques para su rehabilitación integral

Con el propósito de recuperar espacios públicos como puntos de encuentro, convivencia y desarrollo social para las familias poblanas, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, recorrió parques que serán intervenidos a través del Programa de Obra Comunitaria.

Durante su visita al Parque Habana, ubicado en la 38 Norte y calle Managua, en la colonia América Norte, Laura Artemisa afirmó que la estrategia no se limita al mantenimiento físico, sino que contempla un enfoque integral que incorpore actividades culturales y comunitarias. Para ello, invitará al secretario de Cultura, Fritz Glockner, a diseñar un plan que fortalezca el bienestar desde la identidad, el arte y la memoria histórica de los barrios de la capital poblana.

“El gobernador Alejandro Armenta nos instruyó realizar acciones específicas en estos espacios, relacionadas con la cultura e historia de nuestros barrios”, señaló Laura Artemisa García, al destacar la visión del mandatario para transformar estos sitios en motores de cohesión social.

Posteriormente, visitó el parque de la colonia América Sur, en la calle Brasil, donde, además de comprometerse a elaborar el anteproyecto que contemple acciones de seguridad como luminarias y alarmas vecinales, anunció el rescate de “Canelo”, un perrito que es cuidado por las y los vecinos y se volvió guardián del parque.

Laura Artemisa García subrayó que esta iniciativa se alinea con la política social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el bienestar se construye desde el territorio, con participación ciudadana y sentido comunitario, en favor de nuestros seres sintientes.

