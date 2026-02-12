FGE asegura inmuebles y autopartes robadas en la 46 Poniente

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) encabezó un operativo interinstitucional en la zona conocida como “La 46 Poniente”, en la ciudad de Puebla, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), como parte de las acciones estratégicas para seguir debilitando la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos que operan en el área.

Como resultado de labores de inteligencia y trabajo de campo, se logró identificar varios inmuebles utilizados como puntos de almacenamiento y comercialización irregular de autopartes robadas, por lo que, al recabar diversos datos de prueba, se solicitó a la autoridad judicial las órdenes de cateo correspondientes.

Durante las diligencias, la autoridad ministerial aseguró tres de los inmuebles intervenidos, así como dos vehículos con reporte de robo y diversas autopartes, refacciones automotrices, placas y llantas de procedencia ilícita, fortaleciendo así las investigaciones en curso.

Los inmuebles y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes a fin de determinar responsabilidades.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral interinstitucional para combatir el robo y comercialización ilegal de autopartes, así como para recuperar espacios utilizados para actividades ilícitas.

