Evacúan hospital en Vicente Guerrero debido a incendio forestal

El Gobierno del Estado informó que, debido al incendio forestal registrado en el municipio de Vicente Guerrero, fueron activados de manera preventiva los protocolos de protección en el Hospital Comunitario de la localidad.

A través de la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar, se dio a conocer que, ante el avance del fuego hacia las inmediaciones del nosocomio, se determinó suspender temporalmente los servicios y realizar la evacuación de pacientes y personal médico.

Las personas que se encontraban en la unidad hospitalaria fueron trasladadas a la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal, donde se mantiene la atención médica de manera continua y segura.

Las autoridades precisaron que el hospital permanece bajo resguardo y en coordinación permanente con Protección Civil para evaluar las condiciones del entorno y garantizar que existan las condiciones necesarias antes de reanudar operaciones en sus instalaciones.

Asimismo, se aseguró que los servicios de salud para la población están garantizados mediante sedes alternas, y que se dará seguimiento a la contingencia hasta lograr el restablecimiento total de la atención en el Hospital Comunitario.

