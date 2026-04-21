Muere jugador de la UDLAP tras accidente en Periférico Ecológico

El jugador de futbol americano del equipo Aztecas de la UDLAP, Máximo Izquierdo, fue identificado como la persona que perdió la vida en un accidente ocurrido la noche del lunes sobre el Periférico Ecológico, a la altura del libramiento Puebla–Tlaxcala, en inmediaciones de Misiones de San Francisco.

El percance se registró en el kilómetro 1 y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, tras el choque entre un tractocamión y una camioneta Chevrolet, de acuerdo con los primeros reportes. El impacto provocó que la unidad particular se incendiara.

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Por su parte, elementos de seguridad y rescate acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento del conductor de la camioneta. En ese momento, la identidad de la víctima no había sido establecida; posteriormente, se dio a conocer que se trataba del joven universitario Máximo Izquierdo.

Durante la madrugada de este martes, el incendio fue sofocado por los cuerpos de emergencia, y horas más tarde se realizaron las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

Tras darse a conocer el deceso, diversas instituciones y equipos de fútbol americano expresaron sus condolencias a la familia del estudiante, lamentando la pérdida.

Editor: César A. García

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