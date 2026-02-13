Aztecas UDLAP de Atletismo aseguran su lugar en la olimpiada regional

Los Aztecas de la UDLAP de Atletismo tuvieron una sobresaliente actuación en la etapa estatal del selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 de Puebla, logrando la clasificación de 14 estudiantes deportistas que representarán al estado de Puebla en la fase regional, a celebrarse en marzo próximo en Tlaxcala.

Durante la competencia realizada en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, los integrantes de la Tribu Verde de Atletismo demostraron disciplina, constancia y un alto nivel competitivo en cada prueba ejecutada. Es así como todos los participantes de la UDLAP calificaron a la etapa regional de la Olimpiada Nacional: Miriam Sánchez Tapia, Yire Beatriz Sánchez Gutiérrez, Sofía Delgado Yépez, Nadia Esmeralda Reyes Montalvo, Valeria Mendoza Bedolla, Andrea Yareni Sánchez Luna, Lisset Villaseñor Velázquez, Oscar Itan Parada Matus, Eduardo Isaim Sánchez Trejo, Mauricio Cue Sviercovich, Arturo Grajales Hernandez, Alberto Jared Lázaro Farret, José Gabriel Morales Orea y Juan de Dios Estrada Rodríguez.

“Es un orgullo tener a todos estos atletas de la UDLAP en el regional que representen a Puebla y también a la universidad, además de que habla de que el equipo de la Universidad de las Américas Puebla está bien preparado para nuestra competencia oficial; eso me tiene feliz y esperando clasificar al menos 10 deportistas directamente por el estado, como Miriam Sánchez, Valeria Mendoza, Andrea Sánchez, Yire Sánchez, Eduardo Sánchez y Arturo Grajales”, expresó el entrenador de los Aztecas de Atletismo, Pedro Tani Martínez.

Asimismo, para el Equipo Representativo Deportivo de la UDLAP, esta fase estatal sirvió como fogueo de cara al Campeonato Nacional de la CONADEIP a realizarse a finales de abril, pues no representó gran competencia para un equipo tan preparado como los Aztecas. “Es una etapa que sirve para darse cuenta de cómo está llevándose el entrenamiento, qué cosas puedo mejorar y qué hay que trabajar más, porque el CONADEIP es la competencia a la que nos estamos preparando y queremos llegar en nuestro mejor momento”, señaló la mejor velocista del país y estudiante de Ciencias de la Nutrición de la UDLAP, Miriam Sánchez.

Ahora, los atletas estudiantes de la UDLAP clasificados continúan su preparación enfocados en fortalecer aspectos en específico para llegar en óptimas condiciones a la justa regional que está planeada para marzo en Tlaxcala. Previo a ello, algunos aztecas participarán en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, organizados para el 14 y 15 de febrero en la categoría sub-23 y 21 y 22 de febrero en la categoría libre en la capital del país, donde se espera que el Tornado Naranja confirme su posición como uno de los referentes del atletismo nacional, proyectando una participación competitiva y ambiciosa en las subsecuentes competencias.

