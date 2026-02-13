Casa del Abue Sur brindará atención integral a adultos mayores

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, inauguraron la Casa del Abue Sur, un espacio que representa Asistencia, Beneficio, Unidad y Esperanza (ABUE) para las personas adultas mayores.

La presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, señaló que la apertura de este espacio forma parte de los compromisos asumidos al inicio de su gestión y recordó que hace 20 años se creó la primera Casa del Abue, cuando Alejandro Armenta dirigía el DIF estatal. Informó que actualmente existen 217 estancias de día en 152 municipios y que ya se encuentra en construcción una tercera Casa del Abue en la capital, con el objetivo de acercar servicios de calidad a más familias y evitar traslados largos para las y los usuarios.

En su oportunidad, el gobernador agradeció el respaldo del presidente municipal, Pepe Chedraui, así como la colaboración solidaria de la comunidad española y de empresarios poblanos que aportaron recursos para la construcción y equipamiento, lo que permitió consolidar un modelo de atención integral con servicios médicos, rehabilitación, actividades culturales y recreativas.

Por su parte, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez, precisó que en los últimos años más de 50 mil personas adultas mayores han sido atendidas en estos espacios. Tan solo en 2025 se destinaron más de 11 millones de pesos para la remodelación y equipamiento de la Casa del Abue original y más de 23 millones de pesos para equipar 96 estancias de día en todo el estado, de las cuales 22 son de nueva apertura.

La Casa del Abue Sur ofrecerá consulta general, geriatría, psicología, nutrición, estomatología, podología, terapia física, rehabilitación, rayos X, ultrasonido y electrocardiograma, además de talleres como danza, natación, yoga, manualidades y proyectos productivos.

El espacio tiene una inversión de 31 millones 495 mil pesos y cuenta con una superficie construida de mil 444.55 metros cuadrados en un terreno de 2 mil 615.64 metros cuadrados, donado por el Ayuntamiento de Puebla, y tiene capacidad para atender diariamente a 400 personas adultas mayores.

El director de Asistencia Médico Social del SEDIF, César Rafael Hernández, informó que el centro abrirá sus puertas a partir de las 8:00 horas para recibir a personas mayores de 60 años que presenten identificación oficial, comprobante de domicilio y fotografía infantil. Reiteró que el equipo médico y administrativo brindará atención con calidad y calidez, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y promoción de la autonomía.

