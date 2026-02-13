¿Quiénes no deben recibir la vacuna contra el sarampión?

La Asociación Mexicana de Vacunología informó que, ante el brote sarampión en México, la vacuna SRP es segura y altamente efectiva, aunque existen contraindicaciones específicas en las que no debe aplicarse.

De acuerdo con la asociación, la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) no debe aplicarse a mujeres embarazadas, ya que contiene virus vivos atenuados, con el fin de proteger a la madre y al bebé.

Tampoco se recomienda en personas con inmunosupresión grave, como pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o bajo tratamiento inmunosupresor intenso.

Otra contraindicación es haber presentado una reacción alérgica grave o anafilaxia a una dosis previa de la vacuna. En caso de enfermedad aguda moderada o grave, la vacunación deberá posponerse.

La asociación aclaró que la alergia al huevo no es una contraindicación para recibir la vacuna, salvo que exista antecedente documentado de anafilaxia grave. Ante cualquier duda, recomendó acudir con personal de salud.

Como mensaje central, enfatizó que la mayoría de las personas sí pueden vacunarse. La vacunación sigue siendo la principal herramienta para cortar la transmisión del sarampión y prevenir nuevos casos.

