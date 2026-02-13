Texmelucan supervisa conexiones de gas en el mercado Domingo Arenas

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Gobernación y la Dirección del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, informa que continúan las inspecciones al interior del Mercado Municipal Domingo Arenas, para dar seguimiento al avance de las conexiones de la red de suministro de gas.

En este sentido, Dagoberto San Román García, Director del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, dio a conocer que personal de la dirección a su cargo ha realizado recorridos constantes en el inmueble antes mencionado, así como mesas de trabajo con el Jefe de Mercados de Texmelucan, Agustín Castillo Limón, con el objetivo de reducir riesgos por manejo inadecuado de cilindros de gas, promoviendo la prevención para garantizar la seguridad de la población.

Estos trabajos se realizaron junto con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Desastres de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, evaluando las medidas de seguridad para locatarios y visitantes, evitando riesgos por fugas o incendios.

