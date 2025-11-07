Desde 2015 han muerto 99 motociclistas en Puebla; 23 este año

En los últimos 10 años, han perdido la vida 99 motociclistas en siniestros viales en la capital poblana, 23 por ciento de los casos se contabilizaron en lo que va del año en curso, de acuerdo con datos de Tránsito Municipal y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En lo que va de 2025 se contabilizan 23 casos, cuando el año pasado ocurrieron 10 fallecimientos de motociclistas en siniestros viales, por lo que se convirtió en el año más fatal para quienes viajan en este tipo de vehículos en la ciudad.

Las cifras fueron presentadas por el subsecretario de Movilidad, Norman Campos, durante la Sesión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos.

El funcionario municipal aseguró que el parque vehicular de motociclistas en la ciudad creció cuatro veces, y por tanto, las muertes registradas de sus usuarios.

Evidenció que no está regulado el uso de casco certificado, ya que en las calles se observa que las y los usuarios utilizan los llamados cascos tipo “bacinica” que no cubren de un siniestro vial y pueden causar más lesiones al momento de romperse.

“Este año hemos perdido 23 motociclistas hasta el momento, es el año que durante los últimos 10 años ha repuntado el número de muertes en estos usuarios y por lo mismo considero oportuno y urgente tomar esta regulación como algo primordial”, comentó.

Expuso que se evitó la muerte en un 39 por ciento para quienes usan casco certificado en el país.

En este sentido, el regidor y presidente de dicha comisión, Leobardo Rodríguez Juárez, planteó la posibilidad de modificar el Código Reglamentario Municipal para fijar la obligatoriedad de usar un casco certificado.

El morenista dijo que un casco que no tiene certificado ronda los 700 pesos, mientras los que lo tienen llegan hasta mil 200 pesos, por lo cual consideró no sería un gasto difícil de cubrir para los usuarios de motocicletas.

Rodríguez Juárez adelantó que de aprobarse estas nuevas sanciones se haría en enero y se podría aplicar hasta abril o mayo, como sucedió con los estacionamientos rotativos.

