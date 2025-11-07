Aprueban endurecer sanciones por invadir ciclovías en Puebla capital

La Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos aprobó la homologación de las sanciones para quien invada las ciclovías a los montos que se aplican a los que invaden el carril de RUTA y se analiza endurecer las sanciones contra los ambulantes que también obstruyan el paso en la infraestructura ciclista.

Durante la sesión ordinaria, las y los regidores aprobaron modificar el numeral 28 del Tabulador de Infracciones y Sanciones del Capítulo 10 “Tránsito Municipal, Movilidad y Seguridad Vial”, en el que se fijó una multa de 80 a 100 unidades de Medida y Actualización para automovilistas y motociclistas que invadan las ciclovías, es decir, sanciones que alcanzan de 9 mil a los 11 mil 300 pesos.

En la discusión, la regidora panista Guadalupe Arrubarrena se mostró inconforme por subir las sanciones de dos a cuatro UMAS por 800 a 100, por lo que puso sobre la mesa hacerlo de manera gradual o reconsiderar los montos.

Asimismo, pidió considerar tomar en cuenta otros vehículos como patinetas, monopatines y bicicletas eléctricas, además de considerar una sanción hacia los comerciantes informales que invaden las ciclovías.

El presidente de la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez, defendió el dictamen al explicar que las multas en el caso de invadir el carril de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) han disminuido, por lo que esperan que pase lo mismo con la infraestructura ciclista.

“Quien no invada, no tendrá que pagar absolutamente ni un peso”, agregó al insistir que, aunque es una sanción alta, se reduce esta conducta, ya que con las sanciones actuales, que van de 226 pesos a 452 pesos, es más rentable pagarla y poner en riesgo la vida de los ciclistas.

Rodríguez Juárez puso como ejemplo la invasión de la ciclovía de Las Torres, la cual persiste y pone en riesgo a quienes viajan en bicicleta. No obstante, se comprometió a robustecer el dictamen para su análisis en sesión de Cabildo.

En entrevista posterior, el regidor explicó que también se va a valorar si se modifican las sanciones para los vendedores informales que invadan las ciclovías, puesto que la sanción actual es el retiro de la mercancía, lo cual se ha convertido en un círculo vicioso en el que vuelven a bloquear el paso al siguiente día o torean a las autoridades, como sucede en el Centro Histórico.

Por lo anterior, adelantó que se podría discutir en la Comisión de Gobernación y considerar esta sanción contra el comercio ambulante.

