SSP de Puebla y Guerrero recuperan un vehículo robado

Como resultado de la coordinación interinstitucional, así como del uso de la tecnología policial y de la colaboración ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y autoridades de Guerrero detuvieron a un hombre y una mujer en posesión de un vehículo robado, un arma de fuego y dinero en efectivo.

A través del número de emergencias 9-1-1, personal del C5i tomó conocimiento sobre el robo de un vehículo BMW, en el municipio de Atlixco, Puebla, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda, y con apoyo de la red de videovigilancia se detectó el paso de la unidad hacia Guerrero.

Derivado del intercambio de información y de la interconexión entre el C5i de Puebla y el C4 de Guerrero, se logró localizar la unidad y detener a Daniel N., de 28 años, así como a Miriam N., de 22 años, en el municipio de Zumpango del Río.

Además de la recuperación del automóvil robado, también se aseguró un arma de fuego corta calibre .38 súper, cinco cartuchos útiles y 197 mil 660 pesos en efectivo, presuntamente obtenidos durante un robo.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece el trabajo interinstitucional, así como los esquemas operativos y tecnológicos, con el objetivo de proteger el patrimonio de las y los poblanos.

