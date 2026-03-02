Localizan bolsas con restos humanos en la colonia Naciones Unidas

Los restos humanos de al menos dos personas fueron abandonados en la colonia Naciones Unidas, en la capital poblana. Hasta el momento, las víctimas permanecen sin identificar y las autoridades investigan el móvil del crimen.

Durante la madrugada de este lunes 2 de marzo, ciudadanos reportaron al número de emergencias que observaron cómo, desde un vehículo, sujetos desconocidos arrojaron bolsas plásticas en la intersección de las calles 31 de Julio y 12 de Enero.

De acuerdo con los reportes, los paquetes atrajeron rápidamente a fauna de la zona, lo que generó sospechas entre los vecinos sobre la posible presencia de restos humanos.

Te puede interesar: Hallan a hombre sin vida dentro de su vehículo en Tlaola

En respuesta, autoridades desplegaron un operativo de resguardo en el área y realizaron un recorrido en las inmediaciones. Posteriormente, en la intersección de la 72 Poniente y 12 de Enero, al fondo de una barranca, se localizaron más indicios presuntamente relacionados con el hecho.

Personal especializado llevó a cabo maniobras de rescate para recuperar los restos y trasladarlos a fin de realizar los estudios forenses correspondientes. De manera preliminar, se presume que los hallazgos podrían corresponder a al menos dos personas.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la identidad de las víctimas.

Editor: César A. García

Te recomendamos: