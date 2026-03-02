Denuncian desabasto de agua en tres colonias de Tehuacán

Vecinos de colonias como San Isidro, Loma Bonita y San Diego Chalma en Tehuacán, Puebla, denunciaron que, a pesar de haber pagado sus pipas —modalidad mediante la cual el Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán (OOSAPAT) les suministra el servicio desde hace aproximadamente 15 años—, llevan casi un mes sin recibir agua.

Un estimado de 50 familias de Loma Bonita tienen que acudir a casas de otros familiares para realizar sus actividades de limpieza, lavar ropa y bañarse, mientras el OOSAPAT ignora sus quejas.

En noviembre del año pasado, el presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, presumió la ampliación de la red de agua potable en esta colonia y hasta la construcción de un pozo, con lo que garantizó que ya no tendrían que depender de pipas.

No obstante, los colonos de estos sitios afirmaron que, aunque tienen la infraestructura, nunca ha caído agua.

La población se encuentra preocupada, debido a que han cumplido con el pago de entre 400 y hasta 600 pesos por el servicio sin haberlo recibido.

Por lo anterior, exigieron al director del OOSAPAT, Julián Castillo Tenorio, atender sus peticiones y cumplir para brindar el servicio a las colonias que padecen la falta de agua potable.

La colonia Loma Bonita ha padecido el desabasto de agua desde su formación, por lo que se han manifestado en diversas ocasiones en contra de las autoridades municipales al no darles solución.

Hay que recordar que el OOSAPAT fue blanco de críticas por parte del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Mario Riestra Piña, quien pidió una auditoría al organismo al acusarlo de incrementar de manera arbitraria, y sin avisarle al Congreso del Estado, las tarifas del agua en un 50 por ciento.

