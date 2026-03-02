SITAUDI reporta estabilidad laboral pese a bloqueos y tensiones comerciales

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (SITAUDI), César Orta Briones, afirmó que hay estabilidad en la armadora de lujo a pesar de los bloqueos del crimen organizado y la relación tensa entre México y Estados Unidos.

Indicó que no se han registrado despidos, aunque sí cambios de empleados que llegan a renunciar y otros que cubren los puestos.

De esta forma, descartó que el despido de un trabajador en días recientes sea una represalia por ser quien encabece un proyecto opositor a su gestión como líder sindical.

Asimismo, recordó que tienen una bolsa de 82 días de paros técnicos que pueden usar en caso de que así lo requieran.

Tal fue el caso de los bloqueos en semanas pasadas cometidos por grupos criminales que obligó a algunos turnos de Audi a entrar en paros técnicos, debido a la falta de materiales e insumos que se encontraban en Guadalajara.

A esto se suma el clima que en ocasiones hay en Veracruz y que retrasa el envío de materiales para la planta armadora de San José Chiapa.

Van contra desaparición del otro sindicato

En otro tema, adelantó que el Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Empresa Audi (SAUTAM) incumple con la cantidad de afiliados para que exista como tal, por lo que, al ser solo 12 personas, ocho parte de la mesa directiva y cuatro agremiados, solicitó que se disuelva ante las autoridades laborales del gobierno federal.

Orta Briones abundó que el proceso de disolución ya inició, por lo cual solo la planta armadora contará con un sindicato.

“Esa es una exigencia de la base trabajadora, no solo es algo que nosotros queramos hacer por hacerlo; la base trabajadora nos ha dicho que los quiten”, declaró.

