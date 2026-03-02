Cerca de 7 mil mexicanos en Medio Oriente están “sanos y salvos”: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que México mantiene seguimiento permanente a la situación de los connacionales en Medio Oriente, tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con el canciller, actualmente hay aproximadamente siete mil mexicanos en la zona, en su mayoría turistas o personas en tránsito. Indicó que, hasta el momento, todos se encuentran en condiciones seguras y sin reportes de incidentes.

Asimismo, el funcionario señaló que el domingo sostuvo una reunión de trabajo con embajadores mexicanos en Medio Oriente, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para evaluar de manera directa el contexto regional de la situación.

Precisó que en el encuentro participaron los titulares de las representaciones en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Qatar, para conocer la situación de los mexicanos en cada país.

Detalló que las embajadas mantienen comunicación constante con los ciudadanos y continúan brindando asistencia consular. No obstante, señaló que el cierre de la mayoría de los espacios aéreos ha complicado los traslados de retorno.

Finalmente, reiteró que, pese a la complejidad del escenario, “todas y todos ellos se encuentran sanos y salvos” y permanecen en contacto con las representaciones diplomáticas, cuya prioridad es la protección de los mexicanos en la región.

Canciller Juan Ramón de la Fuente informa que hasta el momento no hay reportes de connacionales afectados en la región de Medio Oriente. pic.twitter.com/Y32Ls2IGFi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

