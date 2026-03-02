Inician rehabilitación de 1.85 kilómetros en Cúmulo de Virgo

Desde el pasado viernes comenzaron los trabajos de rehabilitación en Cúmulo de Virgo, una de las vialidades de Puebla que presentaba severos daños por baches. Conductores que transitan diariamente por la zona esperan que con estas acciones se solucionen los principales problemas que afectaban la circulación.

La intervención contempla la rehabilitación de 1.85 kilómetros con carpeta asfáltica, en el tramo que va de la 11 Norte-Sur a Vía Atlixcáyotl. Actualmente, maquinaria pesada ya retiró el asfalto deteriorado y se realizan labores previas a la colocación de la nueva superficie. En una primera etapa, los trabajos se llevan a cabo en sentido hacia Vía Atlixcáyotl; posteriormente, se intervendrá el carril con dirección a la 11 Norte-Sur.

Automovilistas y motociclistas consideraron acertada la obra, al señalar que los baches representaban un riesgo constante. Indicaron que al menos dos o tres irregularidades en el pavimento provocaban accidentes, especialmente caídas de motociclistas y ponchaduras frecuentes de llantas.

“Esperemos que ya con el trabajo y rehabilitación dejen de haber problemas en esta calle que es muy transitada, ya no haya tanto tráfico, que también se hacía por lo mismo, y deje de haber baches”, expresó uno de los usuarios de la vialidad.

Por otro lado, trabajadores en la zona señalaron que la obra podría concluir en los próximos días. Destacaron que la rehabilitación es relevante, ya que sobre esta vialidad también se desarrollan los trabajos de la nueva sede de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

#ConexiónVial ⚠️🚨 ¡Aguas! La circulación en avenida Cúmulo de Virgo se encuentra cerrada en el sentido a Vía Atlixcáyotl por obras de reencarpetamiento, lo que se prevé dure hasta el viernes.



¡Amauri Jiménez con el reporte! 📹 pic.twitter.com/eEgI7SYYH0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 2, 2026

