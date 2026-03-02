Choque en la Amozoc–Perote provoca cierre de cuatro horas

Un accidente registrado la mañana de este lunes en la autopista Amozoc–Perote provocó el cierre de la vialidad durante al menos cuatro horas, lo que generó afectaciones a la circulación y dejó decenas de unidades varadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 49, alrededor de las 08:00 horas, cuando dos vehículos colisionaron de frente. Una de las unidades, una camioneta cargada con madera, salió de la carpeta asfáltica, mientras que el otro vehículo terminó volcado con las llantas hacia arriba.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y paramédicos para brindar atención a posibles lesionados; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente el número de personas afectadas. Personal de la Guardia Nacional abanderó la zona y cerró la circulación para evitar otro accidente.

Las maniobras para retirar las unidades siniestradas se prolongaron hasta aproximadamente las 12:00 horas, momento en que la vialidad fue reabierta. Durante el cierre, la fila de vehículos varados alcanzó casi ocho kilómetros de longitud.

#ConexiónVial 🚗 Choque frontal en el tramo Amozoc-Perote, pasando la caseta de Cuapiaxtla, antes de llegar al túnel. pic.twitter.com/gaIV9Ljmil — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 2, 2026

Incendio en pastizales afecta visibilidad

Horas más tarde, alrededor del mediodía, se registró un incendio en pastizales sobre la misma autopista, a la altura del municipio de Cuyoaco. La presencia de humo redujo la visibilidad, por lo que se exhortó a los conductores a circular con precaución y a velocidad moderada. Personal de Protección Civil acudió al sitio para sofocar el fuego.

Editor: César A. García

