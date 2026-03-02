Armenta defiende Cablebús en Puebla como “obra sustentable”

Al sostener que el cuidado del medio ambiente es una convicción, el gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó a opositores del Cablebús demostrar su “huella ambiental” y defendió que se trata de una obra sustentable, segura y necesaria.

En conferencia de prensa, el mandatario llamó a los grupos ambientalistas a dejar el discurso y acreditar con hechos su compromiso con el medio ambiente, esto al referir que desde 1996 ha impulsado acciones ecológicas y asegurar que, al concluir su sexenio, se dedicará a plantar árboles.

Tras las marchas contra el Cablebús por personas que lo consideran un proyecto “ecocida”, sostuvo que se trata de un sistema de transporte que no contamina, seguro para las mujeres y que reduce tiempos de traslado, por lo que dijo “no entender” a quienes se oponen a su desarrollo.

"Síganse manifestando pero ayúdenos", dijo @armentapuebla_ al exhortar a líderes ambientalistas que se oponen al Cablebús a demostrar su huella ecológica y participar en los proyectos de viveros forestales de su administración.



"Pareciera que hoy el medio ambiente es un tema… pic.twitter.com/hSYCKfyC2Z — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 2, 2026

En ese sentido, mencionó que todas las manifestaciones son bienvenidas, pero también pidió a sus participantes que se acerquen a la administración estatal para que expresen qué se puede hacer para mejorar las obras y proyectos, así como para participar en las estrategias de mitigación al daño ambiental, como los viveros forestales y laboratorios de germoplasma.

Alejandro Armenta afirmó que su gobierno no será omiso ante los retos ambientales ni ante las críticas, pues no pretende heredar “simulaciones” en este sector, como —dijo— ocurrió en el pasado con proyectos como los rellenos sanitarios “deficientes”.

“Si alguien cree que soy un gobernador que se cruza de brazos, se está equivocando. La ley se aplica; no somos indiferentes. Vamos a dialogar con conciliación, pero vamos a avanzar (…) Soy mixteco y estamos curtidos; somos respetuosos, pero no nos doblamos. Escucho el debate y lo digo con cariño”, sostuvo.

Te puede interesar: Deuda, principal móvil del homicidio de matrimonio poblano: FGE

Reducen a 350 el número de árboles que serían afectados

En su oportunidad, el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, informó que sigue el estudio de la cinemática sobre el recorrido de las líneas del Cablebús; enfatizó que el trazo no será modificado, pero sí habría reubicación de torres y de estacionamientos de cabinas.

En ese sentido, dijo que se ha logrado disminuir de 752 a 350 los árboles que podrían ser removidos para no obstruir el paso del Cablebús, aunque refirió que dicha cifra podría ir a la baja.

Además, recalcó que todos los árboles removidos serán trasplantados; y sostuvo que el proyecto del Cablebús cumple con la Ley de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas y la Ley de Protección al Ambiente Natural.

García Parra señaló que, para compensar el impacto, se puso en marcha el programa Bosque Urbano, que contempla la siembra de 10 mil árboles, de los que hasta ahora 2 mil 200 ya fueron plantados.

Explicó que, por los siguientes cinco años, la administración estatal se hará cargo del cuidado y mantenimiento de los ejemplares, y si un árbol no prospera, será sustituido por otro.

🗣️ El coordinador de Gabinete estatal José Luis García Parra aseguró que sigue el estudio de la cinemática de las Líneas del Cablebús, y se ha logrado disminuir de 752 a 350 los árboles identificados que podrían obstruir su paso, aunque está cifra podría ir a la baja.



Resaltó… pic.twitter.com/Qv3CCb1uDd — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 2, 2026

PAN detrás de amparos

Asimismo, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de politizar el proyecto y asesorar jurídicamente a algunos de los opositores al Cablebús para la presentación de amparos.

Aseguró que la administración estatal atenderá los recursos que se presenten y criticó que el blanquiazul busque detener un proyecto que, afirmó, transformará la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de la Zona Metropolitana de Puebla.

#Puebla 🗣️ El coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, acusó a oposición de "azuzar" a grupos ecologistas y activistas, pero a la vez, haber "callado" en el pasado.



El funcionario criticó lo que llamó "cinismo" y la "hipocresía" de los opositores. pic.twitter.com/J692PYQ1Hf — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 2, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: