Incendio forestal se sale de control en Tlachichuca

Un incendio forestal que inició la noche del sábado se salió de control este domingo en la zona conocida como Las Derrumbadas, en los ejidos de Tepetitlán, pertenecientes al municipio de Tlachichuca, lo que movilizó a personal de Protección Civil estatal y municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en una parte del cerro presuntamente a causa de personas que ascendieron al lugar la noche anterior. No obstante, las ráfagas de viento registradas en la zona provocaron que, para la mañana del domingo, el incendio se expandiera considerablemente.

Ante la magnitud del siniestro, pobladores de San José La Capilla y San José Buenavista se sumaron a las labores para intentar sofocar las llamas, mientras que elementos de Protección Civil ascendieron al cerro para reforzar los trabajos de combate.

Te puede interesar: Protesta ambiental en la Juárez provoca cierres y suspensión del RUTA

Las tareas se han visto complicadas por las condiciones del terreno y los fuertes vientos, que favorecen la rápida propagación del fuego.

Desde la tarde del domingo, brigadas de Protección Civil de distintos municipios y del estado mantienen un operativo coordinado para contener el avance del incendio.

Asimismo, se encuentra en espera el arribo de un helicóptero del Gobierno del Estado que brindará apoyo aéreo para fortalecer las labores, mientras que por tierra trabajan de manera intensiva elementos de Protección Civil Municipal de Tlachichuca, Policía Estatal, Protección Civil Estatal y el grupo Coyotes 11.

Editor: César A. García

Te recomendamos: