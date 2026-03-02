Reforma Electoral genera incertidumbre en el IEE Puebla

La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado incertidumbre en el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

Aunque se ha descartado la desaparición total de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), la consejera presidenta, Blanca Cruz García, advirtió posibles repercusiones.

En entrevista, detalló que el posible recorte del 25 por ciento en el financiamiento obliga a una reingeniería profunda de la que aún no se tienen reglas claras.

La presidenta señaló que, aunque el porcentaje global de reducción ya es público, desconocen los rubros que afectarían con los recortes.

Actualmente, el instituto opera bajo tres rubros y no se sabe cuál será el sacrificado:

Gasto operativo : Sueldos, rentas de inmuebles y servicios básicos.

: Sueldos, rentas de inmuebles y servicios básicos. Gasto ordinario : Actividades permanentes de educación cívica y fortalecimiento de la cultura democrática.

: Actividades permanentes de educación cívica y fortalecimiento de la cultura democrática. ⁠Proceso electoral: La logística de las votaciones (boletas, urnas, capacitación).

“Estamos hablando al aire porque no sabemos si sería un gasto operativo o de proceso electoral“, expresó Cruz García, subrayando la urgencia de lineamientos específicos.

Te puede interesar: Proponen revocar concesiones por paros del transporte en Puebla

Además, resaltó que uno de los cambios más drásticos es la cancelación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En ese sentido, explicó que no habrá un sistema de “conteo rápido preliminar” que fluya durante la noche de la elección.

La intención es que los cómputos oficiales comiencen tan pronto cierre la jornada electoral, buscando tener resultados definitivos en un plazo mucho menor.

De acuerdo con la iniciativa de Claudia Sheibaum, el PREP es uno de los servicios más costosos de contratar para un OPLE, por lo que su eliminación representa un alivio presupuestal inmediato.

A diferencia de la propuesta original que sugería que el INE absorbiera a los institutos locales, el planteamiento actual de la mandataria mexicana opta por el “adelgazamiento“.

Los consejeros y altos funcionarios verán disminuidos sus ingresos para alinearse a la política de austeridad republicana. También busca que los OPLEs operen con el mínimo indispensable de personal fuera de los años electorales.

Editor: César A. García

Te recomendamos: