Desplegarán mil 332 elementos por marchas del 8M en Puebla

Un total de mil 332 elementos de las diferentes corporaciones participarán en el operativo de seguridad para acompañar y resguardar las marchas del 8 de marzo en distintos puntos de Puebla.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien informó que, del total de efectivos, 632 son mujeres y 700 hombres, quienes pertenecen a la Marina, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales.

Destacó que el 8 de marzo es una fecha de profundo valor histórico y social, por lo que la presencia de elementos en las movilizaciones será preventiva y de acompañamiento, con respeto irrestricto a los derechos humanos.

Además, comentó que se implementarán acciones operativas para proteger tanto a las manifestantes como a transeúntes y se procurará mantener el libre tránsito en la medida de lo posible.

En el caso de la capital poblana, dijo que la Policía Estatal y Municipal desplegarán personal en 18 puntos estratégicos, y que elementos femeninos resguardarán la retaguardia de los contingentes durante las marchas programadas para el domingo.

También mencionó que se habilitarán centros de mando en el Complejo de Seguridad Municipal y en el Complejo Metropolitano de Seguridad (C5), desde donde se supervisarán las movilizaciones en municipios como Teziutlán, Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, entre otros.

El vicealmirante afirmó que el 8M “la policía estará presente para cuidarlas“, pues consideró que es una fecha para reafirmar el compromiso de la Policía Estatal con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Editor: César A. García

