Dos menores mueren ahogados en río de Cuetzalan

Dos menores de edad perdieron la vida la tarde de este domingo tras ahogarse en un río del municipio de Cuetzalan, Puebla, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad en la zona.

Autoridades locales informaron que alrededor de las 15:40 horas la comandancia recibió un reporte solicitando auxilio, cuando los menores ingresaron al río Atepatahua, en la junta auxiliar de San Andrés Tzicuilan, y no lograron salir.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad, y al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron sin vida a los menores, identificados como Martín Abel “N” y Antonio “N”, ambos estudiantes de la secundaria Alejandrina R. de Enríquez.

Según los primeros informes, la causa de muerte fue ahogamiento. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del SEMEFO para realizar las diligencias correspondientes.

El Ayuntamiento de Cuetzalan hizo un exhorto a la población para extremar precauciones al acudir a ríos y cascadas, y recomendó mantener vigilancia constante sobre menores y personas de la tercera edad al ingresar a cuerpos de agua.

