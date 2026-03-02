Ponen en duda participación de Irán en el Mundial 2026

El presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, declaró desconocer si la selección nacional podrá disputar sus partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras el bombardeo estadounidense e israelí contra Irán.

“Lo cierto es que, tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza”, señaló al portal Varzesh3, mientras Irán intercambiaba ataques con Israel en un conflicto que se extiende por la región.

Los bombardeos continuaron por segundo día consecutivo tras el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, hecho que generó incertidumbre sobre el futuro del país y elevó el riesgo de inestabilidad regional.

Irán formará parte del Grupo G del torneo y tiene programados todos sus partidos en Estados Unidos: se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles el 15 y 21 de junio, y a Egipto en Seattle el 26 de junio.

No obstante, algunos aficionados iraníes ya enfrentan restricciones de viaje hacia Estados Unidos, derivadas de la primera iteración de la prohibición anunciada por la administración del presidente Donald Trump.

Por su parte, la FIFA indicó que “monitoreará los acontecimientos” en Irán tras el inicio de operaciones militares por parte de Israel y Estados Unidos. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

