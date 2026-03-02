María Corina Machado regresará a Venezuela tras meses en el exilio

La líder opositora María Corina Machado anunció que regresará próximamente a Venezuela tras permanecer tres meses en el exilio luego de escapar hacia Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz.

El retorno de la política venezolana se produce en un país gobernado por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de manera interina tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

No obstante, autoridades venezolanas, incluido el ex fiscal general Tarek William Saab, han calificado a Machado como “prófuga” de la justicia y la han acusado de solicitar una intervención militar en el país.

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible”, señaló en un video.

Durante su exilio, la política permaneció en Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump, el secretario Marco Rubio, además de congresistas, senadores, cancilleres y empresarios.

Por su parte, el mandatario estadounidense expresó su interés en “involucrarla de alguna manera” en el gobierno venezolano, aunque también respaldó la gestión de Delcy Rodríguez como encargada interina.

Anteriormente, Corina Machado lideró la campaña de Edmundo González en las elecciones presidenciales de 2024, marcadas por la reelección de Nicólas Maduro y múltiples denuncias de presunto fraude.

