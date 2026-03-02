El Arca Veterinaria ofrece consultas gratuitas para mascotas en Cholula

Proteger la salud de los cachorros desde sus primeras semanas de vida es una decisión para garantizar su bienestar futuro, en El Arca Veterinaria especialistas en el cuidado animal se encargan de las vacunas esenciales y obligatorias en las mascotas de casa.

La aplicación de vacunas incluye la protección contra rabia, parvovirus, moquillo (distemper) y adenovirus.

El esquema de vacunación suele iniciarse entre las 6 y 8 semanas de edad, con refuerzos cada 3 o 4 semanas hasta las 16 semanas, además de las vacunas anuales de refuerzo.

¿Cuál es el calendario de vacunación?

El calendario recomendado por los médicos veterinarios establece que a las 6-8 semanas se aplica la primera vacuna, generalmente polivalente; a las 9-11 semanas corresponde la segunda dosis; entre las 12 y 14 semanas se administra la tercera dosis junto con la vacuna contra la rabia; a las 16 semanas se aplican refuerzos finales.

A partir de entonces, la revacunación anual incluye rabia y, según el criterio del veterinario, la vacuna polivalente puede requerirse cada tres años, mientras que la protección contra leptospirosis suele ser anual.

Vacunar a las mascotas no las protege de enfermedades que pueden ser graves, esto al fortalecer su sistema inmunológico en la etapa más vulnerable. Su visita al veterinario también es demostración de la responsabilidad de los dueños, que buscan ofrecer la mejor vida posible a sus compañeros de vida.

Además, un perro vacunado puede socializar de manera segura con otros animales, lo que favorece su desarrollo emocional y conductual.

