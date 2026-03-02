UDLAP recibe a Carlos Bravo Regidor para diálogo sobre política global

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se convirtió en un punto de encuentro para debatir los grandes temas de la agenda global al recibir al destacado internacionalista y analista político Carlos Bravo Regidor, quien ante la comunidad universitaria desmenuzó las ideas de su más reciente libro, “Mar de dudas: conversaciones para navegar el desconcierto”, en un ejercicio que combinó el rigor académico con un dinámico intercambio de ideas.

Para abrir el panel, el Dr. Juan Antonio Le Clerq Ortega, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, destacó el rápido impacto que tuvo el libro en el debate público. “Es un fenómeno muy interesante porque está dentro de los bestsellers de diversas librerías. Es una obra que nos da a entender cómo [el autor] ha sabido poner a discusión las dudas sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en México particularmente”.

En su intervención, Bravo Regidor compartió que esta recopilación de catorce entrevistas con pensadores globales nació casi como una terapia personal ante la incertidumbre contemporánea. “Yo quedé muy tocado después de la victoria de Trump en 2016”, confesó el autor, detallando cómo a partir de ese momento “el mundo entró en una etapa de mucha disrupción”. Al abordar la reconfiguración de las ideologías, lanzó una provocadora reflexión: “Nosotros nos acostumbramos a que la izquierda era el partido de la rebeldía y la derecha era el partido del orden; y de pronto empezamos a ver derechas tras derechas en muchos lugares del mundo que le roban, de alguna manera, la bandera de la rebeldía”.

Esta conversación se enriqueció con la participación de los académicos de la UDLAP. Desde el campo de la comunicación, la Mtra. Josefina Buxadé Castelán, directora académica de dicho departamento, valoró la agudeza del autor: “Yo creo que este libro es como unos lentes que nos permiten entender cosas que están pasando […] es justamente una ayuda para entender este mundo complejo que nos ha estado tocando vivir”.

Por su parte, el Mtro. Manuel José Molano Ruiz, profesor del Departamento de Economía, hizo un llamado frontal a los universitarios para asumir un rol activo: “No podemos ser una ciudadanía informada si no nos metemos a las discusiones, y ahí creo que es importante leer a Carlos Bravo Regidor”. Un valor práctico que también resaltó el profesor de Antropología, el Dr. Martin Jesper Larsson, al asegurar que el texto “tiene grandes virtudes que dejan entender ideas y personajes extremadamente complejos, algo que agrega mucho valor a todos los temas que nos preocupan hoy en día”.

A través de estos foros, donde la ciencia política, la economía, la antropología y la comunicación dialogan frente a frente, la UDLAP demuestra que la excelencia no solo radica en las aulas, sino en su capacidad para fomentar una genuina pluralidad, consolidándola así como un ecosistema vivo donde el pensamiento crítico y la diversidad de voces son las mejores herramientas que se le pueden brindar a la sociedad.

