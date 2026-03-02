Estudiantes de la BUAP ganan oro en la Olimpiada Estatal de Matemáticas

Tras una intensa jornada de pruebas, los estudiantes Sayuri Colmenares Becerra y Daniel Díaz Ortiz, de las preparatorias Emiliano Zapata de la BUAP en Puebla y San Martín Texmelucan, respectivamente, se llevaron la medalla de oro en el nivel 4 de la Olimpiada Estatal de Matemáticas.

Su triunfo les permitirá, junto con los ganadores de los niveles 1 (quinto y sexto de primaria), 2 (primero y segundo de secundaria) y 3 (tercero y primero de preparatoria), presentar el examen internacional local SASMO 2026.

Los estudiantes con mejor desempeño en esta prueba serán seleccionados para representar a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se llevará a cabo a mediados de este año en Singapur.

La competencia estatal se realizó en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, donde participaron 80 estudiantes de todo el estado, divididos en cuatro niveles.

Durante el evento, el Mtro. Jorge Otero González, del comité organizador, explicó la complejidad de los ejercicios:

“Se evalúan cuatro áreas principales de la matemática: combinatoria, teoría de números, aritmética y geometría. Para los estudiantes de nivel medio superior también se incluye álgebra. Los problemas no son los clásicos que se ven en la escuela; requieren que los alumnos generen ideas y estrategias para resolverlos”.

Te recomendamos: