Fuerte incendio en Periférico Ecológico provoca cierre vial

Un incendio se registró aproximadamente a las 18:30 horas sobre la lateral del Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Carlos Camacho Espíritu (Valsequillo), con dirección a La Guadalupana y Amozoc.

Hasta el momento, el siniestro no tiene una causa confirmada; sin embargo, presuntamente se originó en un vivero de la zona de Valsequillo, a un costado de la vialidad.

Debido a la intensidad del fuego y al riesgo que representaba para los conductores, la circulación se detuvo mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

El incendio obligó a cerrar completamente el tramo afectado, generando congestionamiento vehicular en ambos sentidos. Automovilistas que se dirigían hacia Amozoc tuvieron que buscar rutas alternas para evitar quedar varados.

Vecinos de la zona señalaron que las llamas avanzaron con rapidez, provocando una densa nube de humo negro que redujo la visibilidad sobre la vialidad y complicó el tránsito en este importante corredor.

En el sitio ya laboran elementos de Protección Civil estatal y municipal, quienes trabajan para controlar el fuego y evitar que se propague hacia viviendas cercanas.

