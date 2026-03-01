Corredor temporal conectará Lomas de Angelópolis y Avenida Juárez

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informa que el lunes 2 de marzo de 2026 iniciará operaciones un nuevo corredor temporal en la capital poblana, como parte de la estrategia para ordenar, modernizar y fortalecer el transporte público en el estado.

El servicio estará a cargo de la empresa Estrella Roja y operará en los mismos horarios establecidos para el esquema temporal: de 06:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, con el propósito de atender la demanda en los principales horarios de movilidad.

El nuevo corredor conectará la zona de Lomas de Angelópolis, avenida Las Torres, el Centro Integral de Servicios (CIS), Angelópolis, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la 25 Poniente, UPAEP Posgrados y Avenida Juárez. Esta ruta fortalecerá la conectividad entre zonas habitacionales, educativas, administrativas y comerciales.

Con esta incorporación, el Gobierno del Estado de Puebla amplía la cobertura del transporte temporal y reafirma su compromiso con el derecho a la movilidad, al ofrecer alternativas seguras, ordenadas y eficientes para las y los usuarios.

