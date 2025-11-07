Feria San Martín Texmelucan 2025 tendrá vigilancia reforzada

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez de garantizar la tranquilidad de las y los asistentes a la Feria de San Martín Texmelucan 2025, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se coordinan elementos policiales para fortalecer el orden y la paz social.

Kevin Rembrandt Bernal Pérez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dio a conocer que, para esta edición de la feria, la encomienda es reforzar las estrategias de seguridad con personal de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Defensa Nacional, en apoyo al personal de seguridad pública municipal para garantizar la seguridad de las y los visitantes.

Por medio de la colocación de una torre de videovigilancia por parte del Gobierno Estatal, se llevará a cabo monitoreo y seguimiento ante cualquier situación de riesgo para las personas, además del despliegue de operativos por parte de personal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina, con recorridos al interior y al exterior de la feria, a fin de mantener el orden.

Aunado a ello, informó que se dará el despliegue de vehículos blindados como parte del operativo para fortalecer los esquemas de vigilancia de los accesos a la ciudad.

De igual manera, la Dirección de Tránsito Municipal se encargará de atender la vialidad para agilizar el flujo vehicular, ya que con la espera de miles de asistentes se pretende evitar complicaciones en la zona de la Feria, así como en las entradas de la cabecera municipal.

