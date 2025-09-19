San Andrés Cholula activa protocolos en Segundo Simulacro Nacional 2025

Con el objetivo de fortalecer los procedimientos de atención a emergencias y sumarse al Segundo Simulacro Nacional, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó las actividades de prevención y mitigación ante situaciones sismológicas y activó los protocolos de protección civil.

Durante el ejercicio preventivo, que simuló un sismo con magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la edil resaltó la importancia de contar con un equipo altamente capacitado para una contingencia sismológica, promover la cultura de la prevención y brindar certeza a la población de que cuentan con un gobierno preparado y cercano en todo momento.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) coordinó la jornada a través de la Coordinación General del Estado Mayor, las direcciones de Vialidad, Policía, Inteligencia e investigación Policial, así como de Protección Civil. También participó la Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla, con su sección de rescate urbano, perros de búsqueda y rescate, ambulancias y brigadas de estructuras colapsadas, sumando más de 200 elementos en acción.

De igual forma, se realizaron evacuaciones en distintos puntos e inmuebles del Ayuntamiento y del municipio, entre ellos la presidencia municipal, el Centro Administrativo para el Bienestar de las y los Sanandreseños y una obra en construcción ubicada en la avenida De Los Duques, en la Zona de Lomas de Angelópolis.

El Gobierno Municipal refrenda su preparación y capacidad de respuesta para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Te recomendamos: