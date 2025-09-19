Presentan cartel de la 33ª Feria de la Chamarra en Congreso de Puebla

Con el propósito de dar difusión a las actividades que enmarcan la 33ª Feria de la Chamarra de San Miguel Xoxtla 2025, se presentó en el Congreso del Estado el cartel oficial de este evento, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 6 de octubre.

Esta feria ofrece una experiencia integral de moda, tradición, cultura y gastronomía, además de la oportunidad de adquirir chamarras, abrigos, pantalones, sudaderas y chalecos elaborados por fabricantes locales.

Durante la rueda de prensa, encabezada por el diputado Elpidio Díaz Escobar, se destacó que esta feria representa una expresión viva de la comunidad de Xoxtla, en honor a San Miguel Arcángel, patrono del municipio. El legislador subrayó que ha participado en este evento en varias ediciones para impulsar su crecimiento y consolidación como referente textil en la región.

Por su parte, Selim David Flores Ramos, presidente de la Feria de la Chamarra, informó que se espera una derrama económica estimada en 8 millones de pesos, gracias a la participación de 130 fabricantes que expondrán prendas de temporada.

Señaló que, además de chamarras, se ofrecerán diversas prendas confeccionadas a nivel local, que se destacan por su competitividad en calidad y precio frente a productos importados. Asimismo, resaltó que las familias asistentes podrán adquirir artículos a costos accesibles y disfrutar de juegos mecánicos, área gastronómica y eventos artísticos.

En representación de la presidenta municipal, Guadalupe Ortíz Pérez, la directora de Migración y Turismo, Vianney Hipólito Martínez, anunció que por primera vez la Feria de la Chamarra se unirá con la festividad de San Miguel Arcángel, lo que permitirá una mayor proyección de los productores locales.

Adelantó que durante la semana de feria será lanzada oficialmente la marca “Hecho en Xoxtla”, iniciativa que contribuirá a incrementar las ventas y posicionar la calidad de la industria textil del municipio.

Al evento asistieron las diputadas Guadalupe Yamak Taja y Angélica Patricia Alvarado Juárez, así como los diputados Óscar Mauricio Céspedes Peregrina y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta; además de Sinaí Moratín Valiente, reina de la Feria de la Chamarra 2025.

