Inicia construcción de dos aulas didácticas en primaria de San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, inició la construcción de dos aulas didácticas en la primaria Justo Sierra, ubicada en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec. Estas obras forman parte del compromiso de su administración para dignificar los espacios educativos y fortalecer la infraestructura escolar del municipio.

Durante el evento, la edil subrayó que estas acciones buscan garantizar condiciones dignas para la niñez sanandreseña y toda la comunidad educativa. El secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, detalló que los trabajos incluyen demolición, cimentación, colocación de pisos, aplanados, pintura, impermeabilización, cancelería y herrería, además del equipamiento necesario para el uso académico.

La obra beneficiará directamente a 260 estudiantes de nivel básico y refleja el compromiso del gobierno municipal con la educación y el bienestar de la niñez, impulsando proyectos que contribuyen a formar comunidades con mejores oportunidades de desarrollo.

