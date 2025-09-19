Obra teatral recauda 800 mil pesos para Centro Poblano de Salud Mental

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, presentó la obra de teatro “El Mago Interno” a beneficio del Sistema Estatal DIF. Se alcanzó una donación de 800 mil pesos para el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI). El evento se realizó en el Auditorio Metropolitano, que registró lleno total con familias entusiasmadas por el espectáculo.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, recibió el donativo recaudado gracias a la solidaridad de los asistentes. El autor de la obra y conferencista, Juan Manuel Romero Villa, explicó que esta contribución representa “un granito de arena a la salud mental de las niñas, niños y adolescentes”, destacando que CEPOSAMI es el primer centro de su tipo en la República Mexicana dedicado a prevenir ansiedad y depresión infantil.

La obra, descrita como una conferencia escénica desarrollada en un ambiente circense con música en vivo interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Puebla, ofrece una reflexión sobre los roles que las personas asumen “en el circo de la vida”. Romero Villa enfatizó que cualquier persona puede convertirse en “mago” interior, ya que “lo que creen, lo crean”.

Olga Mendez Juárez, integrante del Patronato del Sistema Estatal DIF, reconoció el esfuerzo del grupo de artistas y agradeció el donativo, señalando que en el cheque “está su amor por Puebla”. El espectáculo brindó a los asistentes herramientas para disfrutar de una vida con paz y tranquilidad, reforzando el compromiso del gobierno estatal con la protección de grupos vulnerables.

