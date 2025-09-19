Asesinan a conductor de transporte público en Texmelucan

Un conductor de transporte público, identificado como Rogelio D., fue asesinado a balazos este jueves en el municipio de San Martín Texmelucan.

El ataque ocurrió cuando circulaba cerca del mercado “El Hoyo” y fue interceptado por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de escapar.

Testigos se refugiaron y alertaron a las autoridades. Agentes de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento de la víctima. El área fue resguardada para la investigación correspondiente.

Personal forense y ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo y recabó indicios para el análisis del caso.

Aunque no se tiene información precisa sobre los atacantes, se maneja la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, ya que hace unas semanas el hermano de la víctima también fue asesinado.

