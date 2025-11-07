San Pedro Cholula fortalece seguridad con entrega de nuevas patrullas

Como parte de las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad en el municipio, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, realizó la entrega de nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Con una inversión de 20.5 millones de pesos, esta entrega forma parte de un total de 33 unidades que se integrarán al parque vehicular de la corporación, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y de respuesta ante cualquier emergencia.

Durante el evento, la presidenta municipal reafirmó que la seguridad es uno de los ejes prioritarios de su administración, y destacó que, gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, San Pedro Cholula ha logrado una reducción del 18% en la incidencia delictiva.

Por su parte, el Capitán Juan Villegas, titular de la SSC, señaló que la entrega de estas unidades representa un paso importante para dotar a los elementos de las herramientas necesarias que les permitan desempeñar su labor de manera eficaz y con mayor compromiso hacia la seguridad del municipio.

Con la adquisición de estas nuevas patrullas, San Pedro Cholula fortalece las acciones preventivas y de proximidad social en juntas auxiliares y barrios, refrendando el compromiso del Ayuntamiento por garantizar el bienestar y la tranquilidad de las familias cholultecas. Cabe destacar que en próximas fechas se hará la entrega del resto de las unidades.

En el marco de la estrategia de seguridad promovida por el gobernador Alejandro Armenta, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso de seguir construyendo un municipio más seguro y en paz.

