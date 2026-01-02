Vandalizan camioneta y roban 200 mil pesos en Vía Atlixcáyotl

Dos robos fueron reportados en los municipios de San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, mismos que destacaron por el monto de lo sustraído y el desenlace que tuvo uno de los delincuentes responsables.

El primer caso ocurrió la noche del 31 de diciembre cuando una camioneta fue vandalizada en la Vía Atlixcáyotl con altura del Bulevar Kepler, donde los delincuentes sustrajeron un monto de 200 mil pesos en efectivo.

Aunque el afectado llamó a emergencias, la Policía Municipal acudió al área e invitaron al afectado a presentar a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

Por otra parte, en el municipio de San Martín Texmelucan, pobladores de San Francisco Tepeyac, golpearon a un hombre a quien acusaron de haber robado múltiples teléfonos celulares, por lo que lo entregaron a la policía para fincar responsabilidades en su contra.

