“Canelo” Álvarez acepta derrota; entrenador asegura que no se retirará

El pasado 13 de septiembre, el pugilista Terence Crawford le ganó por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez, obteniendo los títulos de peso supermediano de la WBA, WBC, IBF y WBO. Sin embargo, la forma tan arrasante en la que el boxeador mexicano perdió fue lo que desató críticas y supuso que es el comienzo del final de una carrera que marcó una generación.

Ante las suposiciones que rodean al futuro del peleador jalisciense, el entrenador del “Canelo”, Eddie Reynoso, terminó todos los rumores de una posible retirada del ring, pues indicó que solo se tomarán un descanso y destinarán el tiempo que sea necesario para que tanto él como Álvarez puedan analizar todos los errores y así poder mejorar de cara a nuevos retos que vengan.

Además, hizo énfasis en que su pupilo enfrentó el resultado como lo que es para el boxeo mexicano: “Sólo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Esta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre”, expresó por medio de sus redes sociales.

De igual manera, sentenció: “Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria. Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado”, dijo de cara al Día de la Independencia, una de las fechas en las que siempre ha elegido pelear por el peso histórico para México.

Por su parte, el boxeador mexicano solo posteó un mensaje en todas sus redes sociales. En su texto, aceptó la derrota con humildad, y se dijo orgulloso de todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera. Asimismo, agradeció a su equipo y a su familia, que es la que considera su mejor victoria. Al final de su publicación, mostró su orgullo por su nación con un: “¡Viva México, cab****s!”.

