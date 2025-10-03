Revelan el diseño de “Trionda”, el balón oficial del Mundial 2026

La FIFA y Adidas presentaron el TRIONDA, balón oficial de la Copa Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. El nombre, que se traduce como “tres olas”, rinde homenaje a la histórica colaboración trinacional como sede del torneo.

El diseño incorpora un esquema cromático rojo, verde y azul que representa a los países anfitriones, junto con iconos de cada nación: hoja de arce canadiense, águila mexicana y estrella estadounidense.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó el balón como “una belleza” que “encarna la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas”. La pelota presenta una innovadora construcción de cuatro paneles que forma un triángulo central simbolizando la unión de los tres países, mientras que costuras profundas garantizan estabilidad óptima durante el vuelo.

Entre las características técnicas destaca la incorporación de un sensor de movimiento de 500 Hz que proporciona datos en tiempo real al sistema VAR, mejorando la precisión en decisiones arbitrales especialmente en situaciones de fuera de juego. Los iconos en relieve ofrecen mayor agarre en condiciones climáticas adversas, complementando el diseño con elementos dorados que evocan el Trofeo de la Copa Mundial.

El lanzamiento coincide con el avance de las eliminatorias mundialistas y precede al sorteo final programado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington DC. El TRIONDA representa el cuarto balón oficial consecutivo desarrollado por adidas para la Copa Mundial, continuando con la integración de tecnología conectada que debutó en ediciones anteriores.

